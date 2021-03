Islandia reporta una erupción volcánica despues de miles de terremotos

La Oficina Meteorológica de Islandia reportó la erupción de un volcán cercano a Reikiavik, la capital.

El nombre del volcán es Fagradalsfjall. Está a solo 50 minutos en coche de Reikiavik.

Volcanic eruption has begun in Fagradalsfjall. Flight color code is red but very little turbulence is seen on seismometers.

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021