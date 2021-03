Las pruebas de Covid-19 positivas de Nevada cumplen con el objetivo de la OMS, por debajo del 5%

Después de caer de manera constante durante dos meses, la tasa de positividad de la prueba COVID-19 en el estado de Nevada ahora está por debajo del 5% y está en línea con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la reapertura económica, según los datos publicados el sábado.

Today, Nevada’s 14-day positivity rate dropped under 5 percent – our lowest rate since June. We can continue these positive trends by wearing our masks properly, practicing social distancing and getting a #COVID19 vaccine when eligible. #InThisTogetherNV pic.twitter.com/hzNZ6rRTAY

— Governor Sisolak (@GovSisolak) March 20, 2021