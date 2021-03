Mayores de 65 años de Glendale podrán vacunarse contra COVID-19 sin salir de casa

Los residentes en Glendale, California, que tengan más de 65 años podrán recibir la vacuna contra COVID-19 en su propio domicilio a partir del próximo viernes. El programa beneficiará a personas de este grupo de edad que están confinadas o que no tienen manera de transportarse a un lugar de vacunación.

El hospital Glendale Memorial y el departamento de bomberos de la ciudad echaron a andar un proyecto que ahora está en fase de registro y que podría empezar a inocular a personas el próximo viernes 26 de marzo, en función de la disponibilidad de vacunas. Serán los servicios médicos de emergencia, el personal de bomberos o el personal del mencionado hospital los encargados de administrar las dosis.

Para registrarse, las personas elegibles pueden marcar el número de teléfono 818-550-5617, según publico KTLA. Las autoridades esperan poder programar entre 10 y 20 vacunaciones al día con un programa que durará mientras haya vacunas disponibles.

“Alentamos a las personas mayores de la comunidad que estén interesadas en el programa a que llamen“, dijo el jefe de los bomberos de Glendale, Silvio Lanzas. “Tomaremos su información, validaremos que sean residentes de Glendale, validaremos que sean mayores de 65 años, los pondremos en una lista de espera y luego, cuando recibamos la disponibilidad de vacunas, los llamaremos y programaremos una cita”, agregó.

Los participantes tendrán que enseñar su identificación para demostrar que cumplen los requisitos. El personal se presentará en la puerta con el uniforme de bombero y una ambulancia -en caso de que sea el departamento quien aplique la dosis- o con una identificación del hospital Glendale Memorial -en caso de personal sanitario de este lugar.

La vacuna es gratuita y no pedirán ningún tipo de pago a las personas mayores. Tampoco es necesario tener seguro médico, aunque cuando alguien llame para pedir cita, el personal del hospital podría solicitar información del seguro.

Are you a senior? Do you live in Glendale? Have you been vaccinated for COVID-19? Are you unable to go to a clinic? The Glendale Fire Department in partnership with Glendale Memorial Hospital is offering sign ups to provide COVID-19 vaccinations at your home. Call, (818) 550-5617 pic.twitter.com/4cEukQuPPL

— Glendale Fire Department CA (@GlendaleFireCA) March 19, 2021