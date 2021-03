Consumo de metanfetaminas crece entre hombres latinos en LA

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La primera vez que Edgar Estrada consumió metanfetaminas a los 13 años cuando un muchacho que conoció se las ofreció, no supo ni cómo regresó a su casa. “Durante los siguientes tres días, me sentí deprimido, como con un vacío, no tenía hambre ni podía dormir”.

No volvió a probar el cristal hasta los 21 años. “Empecé una vez al mes, hasta que hace dos años, me dio por usarlo casi a diario. Cuando las probaba, sentía como que mis problemas se iban y los olvidaba, pero en realidad estaba cada vez más deprimido”.

Y revela que se sentía mal porque usaba el cristal en la casa de sus padres, inmigrantes mexicanos, sin que ellos se dieran cuenta.

La adicción al cristal le comenzó a pasar factura. “Me sentía súper cansado, paranoico y desconfiado de todo mundo”.

Para colmo de males, le detectaron el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) con lo que su situación de salud se complicaba.

Según el Departamento de Salud Pública en el condado de Los Ángeles, con el consumo de cristal viene un riesgo muy alto de desarrollar otras enfermedades y trastornos tales como la esquizofrenia, problemas dentales, bajo peso al nacer, hepatitis C, psicosis, depresión, ataques cerebrales, intentos de suicidio, insuficiencia cardíaca y VIH.

Y además indican que el 66% de las personas que tuvieron problemas con esta droga en 2017, la usaron antes o después del sexo. Otro riesgo para los adictos al cristal, es que las tasas de enfermedades sexuales como clamidia, gonorrea, sífilis y herpes aumentan con el consumo de esta droga.

Cuando hace unos meses, se mudó de San Diego a Los Ángeles, Edgar de 30 años de edad, decidió hacer un cambio de vida de 180 grados y buscó ayuda para dejar las metanfetaminas. “Sin una red de apoyo es muy difícil que uno logre dejar el cristal”.

El uso de las metanfetaminas se ha incrementado dramáticamente en Los Ángeles. En el 2020, su uso se incrementó en un 23%, según reporta The Wall Las Memorias, una organización comunitaria de salud y bienestar, dedicada a servir a las poblaciones latinas, LGBTQ y otros grupos poco atendidos, a través de la educación

La senadora Dianne Feinstein menciona en una entrevista reciente que en 2018, el 44% de las muertes por sobredosis en el condado de Los Ángeles, estuvieron relacionadas con las metanfetaminas.

De acuerdo a The Wall Las Memorias, el consumo de metanfetaminas se ha convertido en una epidemia mortal; y es urgente hacer algo para luchar en contra, sobre todo cuando la mayoría de las personas que en 2019 buscaron tratamiento para la adicción a las metanfetaminas en el condado de Los Ángeles, fueron latinos en 63%.

Estrada dice que entre los latinos adictos a las metanfetaminas, es muy común dejarse llevar por el orgullo y decir, “yo puedo solo, no necesito ayuda”.

“Yo estoy yendo a los grupos de Crystal Anónimos, y ahora que estoy limpio y no dependo de las metanfetaminas, siento como que me he ganado la lotería y que soy millonario”.

El año pasado, The Wall Las Memorias lanzó la campaña ‘Actúa ahora contra las metanfetaminas’ (Act Now Against Meth Campaign) para enfrentar esta epidemia en el condado de Los Ángeles.

Junto con otras organizaciones y aliados de la comunidad trabajan en la creación de conciencia y el desarrollo de recomendaciones para que la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) atienda mejor el uso del cristal. Y su meta es construir una coalición comunitaria para trabajar en asociación con el condado y terminar con esta adicción y su impacto negativo en nuestras comunidades.

Richard Zaldívar, fundador y presidente de The Wall Las Memorias, afirma que estamos viendo un aumento en el uso del cristal asociado con el fentanilo, un narcótico opioide sintético, altamente adictivo.

“Necesitamos más prevención y educación para la comunidad, ya que no hay muchos tratamientos”.

Hace ver que la adicción del cristal entre los latinos ha estado presente por muchos años. “Muchas personas gay y bisexuales lo usan para realzar la experiencia sexual y porque piensan que el sexo es mejor con la droga”.

Sin embargo, menciona que también se observa entre hombres heterosexuales, servidoras sexuales y personas que salen de las cárceles. “Y estamos viendo mucho el cristal entre las personas sin hogar; y los precios han aumentado en la calle, lo que nos demuestra que hay una alta demanda”.

Pese al aumento en el consumo, no hay datos precisos de los niveles de la adicción en los diferentes grupos étnicos porque no se le ha puesto el enfoque por parte de las autoridades, dice Zaldívar.

“La senadora Feinstein quiere poner una oficina centrada en las metanfetaminas. Es muy importante educarnos sobre estas drogas que son muy adictivas y nos pueden matar”.

Información del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles revela que las visitas a las salas de emergencia a causa de las metanfetaminas son principalmente de hombres latinos entre los 18 y 34 años de edad; y las hospitalizaciones corresponden a latinos de los 35 a 54 años.