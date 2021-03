Los alimentos que debes evitar de Costco, según los nutricionistas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Es una verdad universal que Costco ofrece comida rápida, deliciosa y fácil de consumir, la popularidad de sus productos incluso ha ganado notoriedad en las redes sociales, sin embargo, muchos de estos alimentos no deberían comerse con regularidad, y, aunque parezca obvio, por salud hay que evitar varios de ellos.

De acuerdo con un reporte del sitio Eat This, Not That! estos alimentos podrían ser malos para tu salud y sería mejor evitarlos.

Uno de los paquetes estrella es el que está compuesto por los hot dogs y el refresco, sin embargo, es bien sabido que los embutidos son malos para la salud y ni hablar de los refrescos que están llenos de azúcar y sin ningún aporte nutricional.

Los pollos asados podrían parecer inocentes, pero de acuerdo con un informe de The New York Times su crianza podría no pasar por los estándares colectivos de salud.

Las barras proteicas podrían parecer una opción muy saludable, sin embargo, también están llenas de azúcar refinada, la cual es muy mala para la salud.

Los muffins son un alimento delicioso y adictivo, sin embargo, están llenos de azúcares, harinas, carbohidratos y grasas. Además, los muffins que ofrece Costco son muy grandes y podrían superar las necesidades energéticas diarias de una persona saludable.

Las papas fritas de esta tienda son enormes, superan el consumo calórico necesario, sin embargo, son deliciosas y adictivas, así que si comienzas con una no podrás parar, lo mejor será compartirlas si no puedes resistir la tentación.

La pizza de Costco es un clásico, pero todos sabemos que no se trata precisamente del alimento más saludable, empezando por el sodio y la grasa que aporta el queso, hasta las calorías de las harinas de la masa.

Una vez más nos encontramos con la repostería, y es que las enormes galletas que ofrece Costco son muy ricas, pero tienen grandes cantidades de azúcar y calorías.

