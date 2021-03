¿Cómo se pronuncia realmente el nombre de Khloé Kardashian?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde hace 14 años la familia Kardashian ha conquistado el mundo de la televisión con su reality show Keeping up with the Kardashians, sin embargo al día de hoy todavía tienen muchas sorpresas más por revelar. Como prueba de ello está el nombre de la querida Khloé Kardashian el cual, al parecer, ha sido dicho erróneamente todo este tiempo. Te contamos cómo se pronuncia realmente el nombre de Khloé.

Durante una reciente entrevista que dio el presentador Andy Cohen a Jimmy Fallon en The tonight Show, reveló que es la única persona que ha estado diciendo el nombre de la Kardashian bien. “Es Khlo-e. Khlo-E. Hay un pequeño acento en su nombre”, dijo luego de que su colega pronunciara Khlo-i, como normalmente se nombra a la empresaria.

El presentador aseguró que cuando fue a visitar a la familia Kardashian, se sorprendieron al escucharlo pronunciar correctamente el nombre de la socialité. “Entré y le dije Khlo-e y Kris Jenner dijo, ‘sí, así es como realmente se pronuncia'”.

“Hay un acento en su nombre ¿Por qué soy el único que se ha dado cuenta de esto?“, dijo atónito.

Cohen está promoviendo su nuevo programa For Real: The Story of Reality TV, en el cual hace una aparición especial el clan Kardashian-Jenner.

Khloé ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas, recientemente fue blanco de las redes por su aspecto físico, luego de que compartiera un video en donde su rostro se veía diferente. Por otro lado también anunció su regreso con Tristan Thompson, el padre de su hija True y con quien tuvo una turbulenta historia de amor, esto tampoco ayudó a la Kardashian quien prefirió limitar los comentarios por unos días hasta que pasara la noticia.

El reality de la familia más popular de la pantalla chica llega a su temporada número 20, la cual marcará el fin de una era. El pasado 18 de marzo se estrenó su primer episodio el cual alcanzó 840 mil espectadores en Estados Unidos. Uno de los temas que tocó fue la relación entre Kourtney Kardashian y Scott Disick la cual fue un tema recurrente durante todos estos años al aire.

Habrá que esperar a ver qué otros ciclos cierras las hermanas, sin embargo si hay algo que los fans quieren saber es cómo terminó el matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West.

