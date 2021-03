NWS advierte que continuarán fuertes vientos, que ya han ocasionado daños en el sur de California

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia por fuertes vientos en el Sur de California, un fenómeno que ya ha ocasionado daños en zonas del condado de Los Ángeles.

“Mira las ráfagas de viento que hemos tenido en las últimas 12 horas”, publicó NWS Los Ángeles el martes por la noche. Según la agencia, hubo rachas de viento “desde Oxnard hasta Long Beach”.

Check out the wind gusts we've had in the past 12 hours. Warm Springs in the L.A. Co mountains gusted to 69 mph this morning. We saw a lot of gusty places where we live too, from Oxnard to Long Beach. #socal #CAwind #LAwind https://t.co/tM72O99bgs pic.twitter.com/FoCWTLsaw0

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 24, 2021