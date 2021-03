No te dejes engañar por estafas sobre la vacuna contra COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las vacunas contra COVID-19 están cada vez más disponibles, pero no tan rápido como para disuadir a los estafadores de engañar a las personas ansiosas por recibir sus vacunas.

Puntos clave

No necesitas pagar para obtener una cita para recibir la vacuna contra COVID-19. Cualquiera que te pida que le pagues para que te agregue en una lista, o para que te programe una cita para ti o te reserve un lugar en la fila es un estafador, dice Colleen Tressler, gerente sénior de proyectos en la oficina de educación y negocios del consumidor de la Comisión Federal de Comercio (FTC). Consulta con el departamento de salud estatal o local o pregunta a tu médico o farmacéutico cómo obtener la vacuna contra COVID-19 donde vives.

Recibir la vacuna contra COVID-19 siempre es gratis. Las vacunas son gratuitas, tengas o no seguro médico, aunque tu proveedor puede cobrarle a tu aseguradora una tarifa de administración por ponerte la inyección. Si tienes un seguro privado o Medicare, no tendrás que pagar deducible o copago ni coseguro.

La única forma en que podrías incurrir en una factura es si recibes una vacuna como parte de una cita con el médico. Por ejemplo, podrías tener que pagar un copago o coseguro si visitas a tu médico por otro motivo, por ejemplo, para un chequeo o para tratar una lesión, y recibes una vacuna como parte de la cita.

Si bien los médicos de atención primaria aún no han tenido un amplio acceso al suministro de vacunas, se espera que eso cambie como parte de los planes de la administración de Biden para aumentar la disponibilidad de vacunas de fuentes confiables, especialmente en áreas rurales y comunidades de color.

No puedes comprar una vacuna contra COVID-19. Ignora los anuncios de la vacuna que llegan por correo electrónico y aparecen en línea en Facebook o Twitter, y en la búsqueda de Google. La vacuna está disponible solo en lugares aprobados por el gobierno federal y estatal. Si ya compraste una y utilizaste una tarjeta de crédito, puedes disputar la compra con el emisor de la tarjeta de crédito. Si usas una aplicación de pago como Venmo o Zelle, o una tarjeta de débito, no existen protecciones formales, por lo que es poco probable que recuperes tu dinero.

Nunca respondas a las solicitudes de tu información financiera personal. Nadie de un sitio de distribución de vacunas, del consultorio de un proveedor de atención médica, de una farmacia, de una compañía de seguros privada ni Medicare te llamarán, ni van a enviar un mensaje de texto ni un correo electrónico para pedirte tu número de Seguro Social, tarjeta de crédito o cuenta bancaria para recibir la vacuna.

Los antecedentes

Una gran cantidad de agencias federales y reguladores estatales están intensificando las advertencias sobre estafas relacionadas con las vacunas. Los planes incluyen estafadores que ofrecen acceso temprano a vacunas en sitios web de registro falso e incluso entrega de vacunas por correo, por un precio. Pueden llegar a ti a través de publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, anuncios en línea y llamadas automáticas.

“Existe mucha confusión sobre las vacunas”, dice Tressler en la oficina de educación y negocios para consumidores de la FTC. Eso se debe en parte a que las noticias sobre las vacunas cambian casi a diario, y la definición de quién es elegible para recibir una vacuna varía según el estado e incluso según el condado donde vives. “La conclusión es que nunca debes pagar para tener acceso a la vacuna y no puedes comprarla en ningún lado”, dice.

Los reguladores están tratando de tomar medidas enérgicas contra los presuntos estafadores. En febrero, 3 hombres del área de Baltimore fueron acusados de crear un sitio web y un nombre de dominio similar al del fabricante de vacunas Moderna y tratar de vender vacunas a 30 dólares la dosis. Los arrestos fueron el resultado de un esfuerzo conjunto de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Departamento de Policía del Condado de Baltimore.

En otro caso, a principios de marzo, el Departamento de Justicia afirma que un hombre en el estado de Washington haciéndose pasar por un experto en biotecnología utilizó publicaciones en las redes sociales para vender una vacuna inyectable contra COVID-19 que, según dijo, creó y ofreció inyectar a los compradores por $400 a $1,000 por vacuna. Fue arrestado en Iowa, adonde había viajado, supuestamente para “vacunar” a un agente encubierto de la FDA.

Las estafas de vacunas son solo la última versión de actividad fraudulenta relacionada con la pandemia. Las primeras estafas de COVID-19 se centraban en tratamientos falsos del virus y kits de prueba, y en el aumento de precios en artículos difíciles de conseguir, como suministros de limpieza y equipo de protección personal.

También ha habido un aumento dramático en el robo de identidad desde que comenzó la pandemia. En 2020, se presentaron 1.4 millones de denuncias de robo de identidad, más del doble que en 2019, según la FTC. Muchas de ellas se relacionaban con el fraude de reclamaciones de desempleo utilizando información personal robada. En 2020, hubo 394,000 denuncias de fraude relacionados con reclamaciones de desempleo y otros beneficios gubernamentales, como pagos de estímulo por COVID-19, en comparación con 12,900 en 2019.

Las estafas de vacunas son una versión especialmente insidiosa del fraude de la COVID-19. Además de perder tu dinero o información personal, podrías perder tiempo en recibir la vacuna si le pagas a alguien que crees que es legítimo para que te consiga una cita y nunca sucede, dice Tressler.

Desafortunadamente, no es probable que el fraude de vacunas desaparezca pronto. Aunque las tasas de vacunación están aumentando y las dudas sobre recibir la vacuna disminuyen cada vez más, al 8 de marzo, solo el 24 % de los adultos de Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Y las investigaciones sobre fraudes toman mucho tiempo, así que los ladrones tienen ahí una ventaja, dice Tressler, y agrega que la mejor manera de evitar convertirse en víctima es informarse sobre los tipos de estafas que podrías ver.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.