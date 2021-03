“Por falta de de ritmo”: así justificó el DT de EE.UU: la derrota ante México

El entrenador de Estados Unidos, Jason Kreis, aseguró que la derrota por la mínima ante la Selección Mexicana fue derivada a la falta de ritmo que presentan los jugadores de su oncena.

“Sus jugadores están en forma por la temporada y los nuestros no, nuestros jugadores físicamente no estaban bien. Espero pasar el siguiente juego con algunos jugadores nuevos y asegurar el boleto para Tokio”, manifestó el DT durante la rueda de prensa posterior al partido.

Kreis también hizo referencia al buen trabajo en defensa que presentó el ‘Tri’, pues durante todo el encuentro achicó bien los espacios y no dio mayor posibilidad de definición a la selección estadounidense.

Jason Kreis reacts to USMNT U-23 losing to Mexico, “I’m very please for the players effort, for the fight do we had, the most important game is coming we need to move forward and get prepare for that.”#CMOQ | @USYNT pic.twitter.com/9GgH9uJSSg

