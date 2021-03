Lo que puedes hacer ahora que estás vacunado contra COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las personas que tengan la vacunación completa contra COVID-19 pueden reunirse de manera segura en el interior y sin mascarilla ni distanciamiento físico con pequeños grupos de otras personas completamente vacunadas, según la guía emitida el 8 de marzo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las visitas entre personas vacunadas y un pequeño número de personas no vacunadas de bajo riesgo de un solo hogar también son aceptables, de acuerdo con esa guía.

Como resultado, los abuelos con vacunación completa, por ejemplo, ahora pueden abrazar a sus hijos y nietos no vacunados siempre que ninguna de las personas no vacunadas corra riesgo de contraer COVID-19 grave debido a factores como enfermedades cardíacas, embarazo u obesidad.

“Sabemos que las personas quieren vacunarse para poder volver a hacer las cosas que disfrutan con las personas que aman”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, MD, en un comunicado anunciando la nueva guía. “A medida que se vacuna a más estadounidenses, un creciente cuerpo de evidencia ahora nos dice que hay más actividades que las personas con vacunación completa pueden reanudar con un bajo riesgo para ellos mismos”, dijo Walensky en una conferencia de prensa el 8 de marzo.

Para muchas personas que han pasado el último año evitando el contacto con amigos y familiares fuera de la burbuja de su hogar, la nueva guía es una señal de que, aunque todavía se necesitan precauciones, se vislumbra el final de al menos ciertas restricciones.

“Este es un paso hacia la normalidad para aquellos que han sido vacunados”, dice Gregory Poland, MD, profesor de medicina que estudia la respuesta a las vacunas en adultos y niños, y director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo.

Esta guía también puede ayudar a demostrar los beneficios de vacunarse completamente contra COVID-19 una vez que las vacunas estén disponibles para todos.

“La guía se basa en el riesgo”, dice James Dickerson, PhD, director científico de Consumer Reports. “Si estás vacunado y te reúnes con un grupo pequeño de personas, entonces tu probabilidad de propagar o contraer el virus es probablemente baja”, dice. Cuando más personas se vacunen, Dickerson espera que la orientación cambie. “A medida que pase el tiempo, aprenderemos más sobre cuánto tiempo son efectivas estas vacunas, así que no te frustres ni te preocupes si la guía se actualiza”, dice.

Según la nueva guía, las personas se consideran completamente vacunadas dos semanas después de haber recibido la última dosis requerida de la vacuna, después de una segunda dosis de la vacuna Moderna o Pfizer, o después de una dosis de la vacuna Johnson and Johnson. En ese momento, de acuerdo con la nueva guía, es mucho menos probable que las personas desarrollen síntomas de COVID-19, y es menos probable que transmitan el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 a otras personas.

Durante la mayor parte del año pasado, el consejo de los CDC ha sido que las personas interactúen con personas fuera de su burbuja doméstica en el interior solo mientras usan una mascarilla y practican el distanciamiento social, y ha alentado a las personas a mantener interacciones al aire libre tanto como sea posible.

La nueva guía muestra cómo las vacunas cambiarán esas interacciones.

No se requiere el uso de mascarillas ni precauciones de distanciamiento social para reuniones pequeñas en interiores, generalmente consideradas para 6 personas o menos, aunque eso puede variar según el tamaño del hogar, donde:

Todos están vacunados, como una cena con amigos que también están vacunados.

Las personas vacunadas se reúnen con otro hogar de personas no vacunadas de bajo riesgo.

Todavía se necesita usar mascarilla, aplicar distanciamiento social y realizar las reuniones al aire libre o en un lugar bien ventilado en entornos públicos y para reuniones donde:

Cualquier persona no vacunada que esté presente tiene un alto riesgo de contraer COVID-19 grave o vive con alguien de alto riesgo.

Más de un hogar no vacunado participa.

Asiste una cantidad grande o moderada de personas, generalmente 6 o más.

Además, dado que el riesgo de desarrollar COVID-19 es menor para las personas vacunadas, la guía de los CDC establece que las personas vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena después de estar expuestas a alguien con COVID-19 confirmado o sospechado, siempre y cuando no desarrollen síntomas, aunque deben monitorear los síntomas como fiebre, tos, dolores corporales y dificultad para respirar durante 14 días. Aunque es poco común, algunas personas vacunadas aún pueden desarrollar COVID-19, por lo que si una persona vacunada desarrolla síntomas después de la exposición, debe aislarse y ser evaluada y analizada para detectar COVID-19, de acuerdo con la guía.

Algunas personas aún podrían querer tomar precauciones adicionales, dice Poland. Por ejemplo, si una persona tiene su sistema inmunológico débil, es posible que aún desee usar una mascarilla y practicar el distanciamiento social, incluso después de haber sido vacunada, dice.

A medida que se vacunen más personas, las interacciones serán más seguras: más de 2 millones de personas están recibiendo vacunas cada día, según Walensky.

Los CDC indican que esta guía continuará actualizándose en función de los niveles de propagación comunitaria del coronavirus, el porcentaje de la población que está completamente vacunada y a medida que aprendamos más sobre las variantes del virus que están surgiendo.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.