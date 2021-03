Thierry Henry cerrará sus redes sociales por el contenido “tóxico” que hay dentro de ellas

El emblemático futbolista francés, Thierry Henry, decidió cerrar sus cuentas en las redes sociales para protestar por los métodos de control y regulación que se realizan en las plataformas virtuales. “El volumen de racismo, abuso y tortura mental a los implicados es demasiado tóxico para ser ignorado”.

Hi Guys

From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright…. pic.twitter.com/gXSObqo4xg

