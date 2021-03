Estados Unidos condena la masacre en Myanmar y el “reino de terror” impuesto por militares

WASHINGTON – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó este sábado la última matanza de civiles cometida por las fuerzas de seguridad birmanas y rechazó el “reinado de terror” de los militares que han tomado las riendas del país asiático.

“Estamos horrorizados por la matanza perpetrada por las fuerzas de seguridad birmanas, que demuestra que la junta está dispuesta a sacrificar las vidas del pueblo para servir a unos pocos”, escribió Blinken en su cuenta de Twitter.

We are horrified by the bloodshed perpetrated by Burmese security forces, showing that the junta will sacrifice the lives of the people to serve the few. I send my deepest condolences to the victims’ families. The courageous people of Burma reject the military’s reign of terror. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 27, 2021

El titular de Exteriores de Estados Unidos reaccionó así a la muerte de al menos 114 personas a manos de las autoridades militares de Myanmar, donde este sábado se registró la jornada de represión más sangrienta desde que arrancaron las protestas contra el golpe de Estado de febrero.

“Envío mis más profundas condolencias a las familias de las víctimas. El valiente pueblo de Birmania rechaza el reinado de terror de los militares”, añadió Blinken en su breve mensaje.

At least 114 people were killed in brutal attacks by the junta's armed forces in more than 40 cities across Myanmar on Saturday. Our reporting has been updated to reflect these figures. https://t.co/tcjRxkWICm pic.twitter.com/kkUtLCNP4L — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 27, 2021

El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó este sábado lo ocurrido en Birmania, y exigió una “respuesta internacional firme, unida y decidida”.

The @UN in Myanmar is horrified by the needless loss of life today with reports of dozens of people shot dead by the military across the country. The violence is completely unacceptable & must stop immediately. Those responsible must be held to account. ➡️https://t.co/4RzTedLVaz pic.twitter.com/1qyydD3nzs — United Nations in Myanmar (@UNinMyanmar) March 27, 2021

Según el recuento del medio Myanmar Now, que cifra en 114 las víctimas mortales este sábado, las muertes ocurrieron durante las manifestaciones convocadas en unas cuarenta ciudades en regiones y estados como Rangún, Mandalay, Sagaing, Bago, Magwe, Tanintharyi y Kachin.

La represión tuvo lugar mientras el Ejército celebraba con un desfile en la capital el Día de las Fuerzas Armadas, que grupos de manifestantes habían llamado a convertir en “día contra la dictadura militar”.

La cifra total de víctimas mortales desde la asonada del 1 de febrero, que este viernes ascendía al menos a 328, superaría ya las 400.

Estados Unidos sancionó en febrero al comandante del Ejército de Birmania, el general Min Aung Hlaing, quien lideró el levantamiento militar que llevó a la deposición del Gobierno electo de Aung San Suu Kyi, así como a otros nueve oficiales y a varias empresas vinculadas con las Fuerzas Armadas de ese país.