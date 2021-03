Nueve vecinos del Valle de San Fernando hospitalizados con problemas para respirar por incendio

Nueve personas tuvieron que ser hospitalizadas este sábado luego de un incendio ocurrido en un complejo de apartamentos en el barrio de Canoga Park, en Los Ángeles.

Los bomberos de Los Ángeles fueron llamados por la mañana a la cuadra 20900 de West Gresham Street en el vecindario localizado en el Valle de San Fernando por el incendio en un edificio de tres pisos y lograron apagar el fuego en alrededor de 30 minutos, pero el humo se había esparcido con densidad.

