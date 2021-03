Gales denuncia actos de racismo contra sus jugadores tras juego ante México

A través de un comunicado, la Asociación Galesa de Fútbol (FAW) denunció actos racistas a través de las redes sociales contra sus jugadores después del partido amistoso con la Selección Mexicana, celebrado en Cardiff.

“El racismo y todas las formas de comportamiento discriminatorio son completamente inaceptables y la FAW lo condena por completo. La FAW está dialogando con la policía de Gales del Sur para asegurarse de que este tipo de comportamiento aborrecible sea denunciado e investigado”, expresa el enunciado.

el oficio también argumenta que la FAW se une a otras asociaciones y clubes nacionales para instar a las plataformas de medios sociales, y a las autoridades reguladoras, a tomar medidas más fuertes, eficaces y urgentes contra este comportamiento despreciable.

Ben Cabango, jugador del Swansea y Rabbi Matondo, del Stoke City, fueron dos de los seleccionados que sufrieron los improperios a través de las redes.

I am going out on a limb and saying that approximately 90% of #racism in #football is not from supporters in the #UK – I said it a few months ago, too.

Two example provided.

I think most of it comes from #Brazil #middleast and #asia#Wales #matondo #soccer #WALMEX #England pic.twitter.com/RUjGDxOQIk

— Dr. Heath LEGEND (sub to my YT) (@MKUltraLegend) March 28, 2021