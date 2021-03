Las agencias de crédito amplían los informes crediticios semanales gratuitos hasta 2022

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las tres principales agencias de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, dijeron en un comunicado conjunto publicado el 2 de marzo que seguirán ofreciendo a los consumidores informes crediticios gratuitos semanalmente hasta el 20 de abril de 2022, debido a la actual crisis de COVID-19. Antes de la pandemia, las agencias de crédito tenían que proporcionar por ley un solo informe gratuito anualmente y podían cobrarte unos $20 cada vez que necesitaras uno adicional.

El motivo de la extensión es la necesidad aún presente de que los consumidores tengan el control de su información financiera. “Ninguno de nosotros podría haber previsto que la situación de la pandemia duraría más de un año”, dijo a CR Frances Creighton, presidenta y directora ejecutiva de la Consumer Data Industry Association, que representa a las tres agencias de crédito.

Los reportes crediticios, que muestran si realizaste a tiempo los pagos de la hipoteca, la tarjeta de crédito, el préstamo del coche o el préstamo estudiantil, son utilizados por los prestamistas para determinar si tienes un buen riesgo crediticio. Incluso los posibles arrendadores, proveedores de servicios de telefonía móvil y empleadores pueden revisar tu reporte con tu permiso.

La información que contienen también se utiliza para calcular tu puntuación de crédito, ese número de tres dígitos que pretende representar tu solvencia.

Debido a que los cambios en el informe pueden producirse casi a diario, obtener un reporte gratuito de manera regular puede ayudar a los consumidores a controlar su información, dice Syed Ejaz, analista de políticas financieras de Consumer Reports.

Los consumidores pueden obtener copias de cada uno de sus informes a través del portal AnnualCreditReport.com.

La jugada de la industria de informes crediticios llega tras una oleada sin precedentes de quejas de los consumidores ante el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) [Oficina de Protección Financiera del Consumidor] por errores encontrados en los informes crediticios, dice Ejaz.

Según el análisis reciente de CR de la base de datos de quejas del CFPB, los problemas relacionados con errores en los informes crediticios representaron casi dos tercios del total de quejas en 2020, un 23% más que el año anterior.

De hecho, el año pasado más personas se quejaron de las agencias de crédito que de las empresas de cobro de deudas, siempre problemáticas, dice Ed Mierzwinski, director principal del programa federal de asuntos del consumidor en U.S. PIRG, una organización de defensa y políticas del consumidor. Los problemas con los cobradores de deudas representaron solo el 12% de las quejas que el CFPB recopiló el año pasado.

Los errores son comunes: Un informe de la Comisión Federal de Comercio de 2012 descubrió que hasta una cuarta parte de los informes crediticios contienen al menos un error. Una encuesta representativa a nivel nacional de CR realizada a 2,223 adultos estadounidenses en enero de 2021 (PDF) reveló que el 12% de los estadounidenses que revisaron su informe dijeron haber encontrado un error.

Los errores pueden incluir desde información incorrecta sobre la dirección postal hasta problemas más graves, como préstamos que aparecen varias veces, préstamos pagados que aparecen como vigentes o información sobre cuentas de otras personas que aparecen en tu informe, dice Ejaz.

El año pasado, en otro panel de consumidores de CR, los participantes describieron una serie de errores en sus informes: Un hombre descubrió que su hipoteca aparecía dos veces, algo que su banco había prometido arreglar pero que meses después seguía sin cumplir. Otro participante dijo que su informe mostraba la información de la cuenta de su hijo. Otro se enteró de que una factura de cable que no se había pagado se había ido a una empresa de cobro en Georgia, un estado en el que esa persona nunca había vivido.

Todos estos errores pueden afectar negativamente el puntaje crediticio de una persona, dice Ejaz.

Los errores podrían ser un problema particular para las personas que aplazaron los pagos de préstamos con prestamistas o compañías de tarjetas de crédito, dice Bruce McClary, vicepresidente de la National Foundation for Credit Counseling, [Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio], una organización sin fines de lucro que ayuda a los consumidores a reestructurar su crédito.

La ley Coronaviurs Aid, Relief and Economic Security Act, [Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus], aprobada en mayo pasado, exige que las empresas que otorgan hipotecas y préstamos estudiantiles con respaldo ofrezcan moratorias sin dejar de informar a una agencia de crédito que el préstamo está al día. De manera voluntaria, algunas compañías de tarjetas de crédito y prestamistas de automóviles también ofrecieron moratorias. Pero en algunos casos, los pagos de préstamos diferidos seguían apareciendo como atrasados, un motivo más para vigilar de cerca tu información crediticia, dice Ejaz.

Que los informes de crédito sean gratuitos para siempre

Algunos defensores de los consumidores creen que los reportes de crédito deberían ser gratuitos de forma permanente. “No hay ninguna razón para que se cobre a los consumidores el acceso a sus propios datos”, dice Ejaz.

“No se me ocurre nada que impida legal o logísticamente que las tres grandes agencias de crédito hagan permanentes los informes semanales gratuitos”, dice Chi Chi Wu, abogada del National Consumer Law Center [Centro Nacional de Derechos del Consumidor] que se enfoca en cuestiones de crédito para los consumidores.

Los defensores de CR exigieron a las agencias de crédito que ofrezcan informes crediticios gratuitos de manera permanente y que tomen medidas para mejorar la exactitud de los informes de crédito. Una posible solución, según Ejaz, es que las agencias garanticen que toda la documentación de apoyo que presente un consumidor en una presentación de disputa automatizada también se considere en la revisión de su caso por parte de la agencia.

“Se supone que las agencias de crédito deben examinar todos los documentos adjuntos cuando un consumidor presenta una disputa, pero muy a menudo no lo hacen”, dice Ejaz. Esto se debe a que la tarea de revisar las disputas suele subcontratarse, y las agencias suelen aceptan los resultados de la investigación subcontratada sin cuestionar la exactitud de las conclusiones, agrega.

Otra forma de evitar errores, dice Ejaz, es exigir a las agencias de crédito que se aseguren de que los nueve dígitos de un número de Seguro Social asociado con un pago o préstamo coincidan con el número de Seguro Social que figura en el informe crediticio de una persona. En la actualidad, las agencias suelen verificar solo siete de los nueve dígitos, dice Wu.

Cómo impugnar errores en un reporte de crédito

Presenta una disputa con cada una de las tres agencias de crédito. Esto se debe a que Equifax, Experian y TransUnion son empresas independientes que no se comunican entre sí.

Envía una carta por correo certificado del Servicio Postal de los Estados Unidos. Y conserva algunas copias. La idea es crear evidencia escrita a la antigua, para que sea más fácil confirmar que las agencias de crédito siguen los plazos legales. Evita presentar disputas en línea, según los expertos, porque a menudo las agencias de crédito tienen formularios estandarizados que pueden obligarte a simplificar demasiado tu situación.

Incluye cualquier prueba. Los estados de cuenta o la información sobre los pagos realizados pueden protegerte de que una agencia de crédito desestime tu reclamación por falta de suficiente información de respaldo. Si vuelves a presentar una reclamación con las pruebas más adelante, pueden rechazarla si el reclamo se considera similar a los anteriores.

Si rechazan tu disputa, considera contratar a un abogado con experiencia para presentar una demanda. La ley Fair Credit Reporting Act (FCRA) [Ley de Informes de Crédito Equitativos] brinda protección a los consumidores en relación con las demandas contra las agencias de crédito. Si se determina que una empresa ha infringido la ley FCRA, se cubrirán tus honorarios legales.

Considera agregar una declaración personal a tu informe. Puedes hacer esto en cualquier momento y hacerlo puede ayudarte a explicarle tu situación a un potencial prestamista. McClary dice que los bancos y otras instituciones suelen leer las declaraciones y tenerlas en cuenta al tomar una decisión sobre tu solvencia. Tener una declaración puede ser una buena idea, especialmente si has perdido una disputa y un elemento negativo permanece en tu informe.

¿Ganaste tu disputa? Pídele a la agencia que envíe informes crediticios actualizados. Estos se envían a cualquier persona que haya revisado tu reporte en los últimos seis meses, si lo solicitas.

Participar en un proyecto de investigación de CR

Debido a la cifra récord de quejas de lo consumidores sobre los informes de crédito, CR se asoció con un grupo de organizaciones de consumidores para lanzar el Credit Checkup project [Proyecto para revisar tu reporte de crédito]. Como parte del proyecto, revisarás tu informe y completarás una breve encuesta para hacernos saber lo que encuentras.

