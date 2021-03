Video muestra asombrosa explosión y posterior incendio de un auto en gasolinera de Baldwin Park

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que en la mañana de este lunes explotó un vehículo en una gasolinera de Baldwin Park. La explosión ocasionó un incendió. Los ocupantes del auto abandonaron le lugar a toda prisa.

WATCH: Authorities are investigating the bizarre circumstances surrounding a car fire which sparked a large blaze at a gas station in Baldwin Park early Monday morning. 2 suspects are at large. https://t.co/9e2gmklVOM pic.twitter.com/KYL5KvWJHA

— CBS Los Angeles (@CBSLA) March 29, 2021