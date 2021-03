Hombres encapuchados se roban una fortuna en pelucas de tienda de Las Vegas

Cuatro hombres en máscaras y capuchas realizaron un robo con valor de más de $100,000 dólares en Las Vegas. La mercancía esta vez fue nada menos que cabello. El robo fue captado en video desde una cámara de seguridad.

Los ladrones ingresaron a la tienda “I Wear the Best” en Las Vegas la madrugada del domingo y se llevaron pelucas y productos de cabello de lujo. Huyeron en un vehículo negro.

De acuerdo con reportes, las alarmas de la tienda localizada en MLK y Cheyenne Blvd. sonaron hasta que el robo se había completado.

ONLY ON 3: Hair boutique burglary, more than 100K in custom wigs and weave stolen out of North Las Vegas store. The crooks were caught on camera & the owner is offering a reward for returned merchandise. Tune into @News3LV tonight at 11 for details. pic.twitter.com/e663bzp0QM

— Gabby Hart (@GabbyNews3LV) March 30, 2021