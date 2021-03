Organización latina promueve el uso del cannabis legal en Estados Unidos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jazmín Aguiar ha estado involucrada en el negocio del cannabis desde hace casi 10 años. Y aunque siempre había tenido interés en este producto para comercializarlo, inicialmente no lo hizo por la connotación negativa que tiene la planta entre la comunidad latina.

“Cuando se habla del cannabis siempre le sigue el estigma del cártel y yo sabía que cambiar esa perspectiva iba a ser un trabajo enorme”, dijo Aguiar. “México ha sufrido mucho la guerra con las drogas”.

Lo que no imaginaba es que cuando se mudó al estado de Colorado, donde el cannabis es legal, encontró un orden impecable en los negocios que la motivó a aprender más.

“Ahora todo el mercado está regulado y cuando entras a los dispensarios son muy bonitos. No son clandestinos”, dijo Aguiar. “Eso me empoderó y pensé que si esto es legal en Colorado, entonces porque no lo legalizamos en California para que dejen de estar persiguiendo a la gente”.

La cannabis ha sido legal para uso medicinal en California desde 1996, pero en el 2016 se aprobó su uso recreativo.

Ahora ella es la presidenta de The Working Group, una agencia de consultoría y venta de mayoreo de cannabis, y es aliada del National Hispanic Cannabis Council (NHCC), una organización nacional que apoya el uso recreativo, medicinal e industrial del cannabis.

Aguiar también es parte de la mesa directiva de Minority Cannabis Business Association, donde proporciona su experiencia, da consultoría y apoyo en todo el proceso de la aplicación para obtener la licencia.

Subrayó que ella apoya estos grupos para evitar que otros latinos se enfrenten a obstáculos que ella enfrentó. Explicó que al mudarse nuevamente a Los Ángeles intentó comenzar por su cuenta en el negocio del cannabis, pero el camino no fue fácil. Aprendió que la comunidad latina está sub representada en este negocio y no encontraba alguien con quien identificarse. Así que ella se encargó de leer todas las regulaciones y creció su interés por la abogacía del cannabis de forma legal.

Aguiar aseguró que el cannabis puede ser tomado como cualquier otro producto, pero si no es tomado con medida puede tener repercusiones; como el alcohol, tabaco y hasta las prescripciones médicas.

“En el caso de la marihuana, las personas deben ser más responsables al utilizarla por primera vez porque no sabes cómo vas a reaccionar”, indicó la empresaria.

Ahora aplaude el trabajo que está haciendo la NHCC, un grupo de latinos progresivos que recientemente se unieron para lanzar el primer grupo nacional hispano de cannabis en Estados Unidos.

Antonio Valdez, director ejecutivo del NHCC, dijo que el objetivo principal es educar a la comunidad hispana sobre los aspectos económicos, de salud y de bienestar del cannabis para potenciar su apoyo y participación en la industria.

En Estados Unidos ya hay 36 estados y cuatro territorios que han legalizado el cannabis para uso médico el cual, según la organización sin fines de lucro, puede aumentar la participación y liderazgo latino en la industria.

Valdez dijo que la organización está encabezada por la industria interna enfocada en comprender mejor las nomenclaturas de las diferencias comunes de los latinos.

“Una de las intenciones de este consejo es educar mejor a las personas de la industria del cannabis sobre el mercado latino”, dijo Valdez.

Añadió que el consejo defiende la legalización del cannabis y todo lo que no sea legal no les interesa porque no es parte del trabajo que ellos quieren hacer.

“Solo la palabra Cannabis tiene mala connotación. Pero muchos no saben que la comunidad latina tiene conocimiento con muchos antecedentes sobre el cannabis”, dijo Valdez.

Entre este conocimiento está la perspectiva positiva, la perspectiva médica, la perspectiva económica y el sentido de aprender a integrar a la comunidad latina. Son estos aspectos que ellos quieren expandir para darles más visión a los latinos en esta industria.

Brian Valiente, fundador de la junta directiva de la NHCC y socio del bufete de abogados nacional sobre cannabis Vicente Sederberg LLP, dijo en un comunicado que la prohibición del cannabis en Estados Unidos se fundó en gran parte basado en el prejuicio hacia los inmigrantes mexicanos. Desde entonces ha tenido un impacto desproporcionado en la comunidad hispana.

“El NHCC trabajará para reparar el daño causado por las viejas políticas de prohibición y para asegurar que la comunidad hispana se beneficie de los nuevos sistemas legales que están en línea para reemplazarlos”, dijo Valiente. “Estamos entusiasmados de lanzar esta organización en un momento de oportunidad económica sin precedentes en la emergente industria legal del cannabis”.

El NHCC estará compuesto por miembros individuales y comerciales de todo Estados Unidos y se organizará a través de grupos locales con eventos educativos y de una red profesional de contactos. También tendrá oportunidades nacionales para interactuar con expertos en la materia, en los campos de la medicina, las políticas sobre el producto, la promoción y otras áreas.

Para saber más acerca de la organización viste: https://nhccouncil.org/