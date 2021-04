VIDEO: peleador de MMA se le desprendió su dedo en pleno combate

Khetag Pliev se convirtió en luchador profesional de MMA, luego de finalizar su paso olímpico. En una pelea en la Arena de Filadelfia por la Cage Fury Fighting Championships, el luchador de 37 años de edad perdió un dedo durante el combate.

‘The Terminator’ fue cuatro veces campeón nacional de la lucha libre y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pliev enfrentó a Devin Goodale y durante la segunda sesión de la pelea perdió su dedo anular.

Goodale fue declarado ganador por nocaut técnico luego de que el árbitro se percatara de que faltaba el dedo anular de la mano izquierda de Khetag Pliev. El presidente de CFFC, Rob Haydak, explicó que el dedo se había quedado dentro del guante del peleador.

Ok just saw this.We looking at end of a finger proximal phalanx joint.U can see ends of bone

The middle & distal phalanx are gone.Unlikely to try & replant finger as all bone, nerves, vessels gone (Maybe long run for a short slide)#KhetagPliev #CFFC94 #MMAtwitter #orthotwitter pic.twitter.com/ONFRl2ZKXZ

— David Abbasi, MD (@DrDavidAbbasi) April 2, 2021