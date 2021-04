Conoce a las actrices de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La nueva temporada de Luis Miguel, la serie se estrenará el próximo 18 de abril y los fans no pueden esperar a ver la continuación de la producción protagonizada por Diego Boneta. Pero ¿Quiénes serán las actrices que aparecerán en esta segunda parte?

Durante la primera entrega pudimos ver talentos como el de Anna Favella que dio vida a Marcela Basteri, Paulina Dávila quien interpretó a la fotógrafa Mariana Yazbek y Camila Sodi, quien enamoró a todos con su papel de “Erika”. Ahora habrá rostros familiares y no tanto, mira de quiénes se tratan.

1. Camila Sodi

La actriz de 34 años se pondrá nuevamente en la piel de “Erika” -personaje inspirado en la actriz Issabela Camil– esta vez con un porte más maduro. Si bien fue uno de los personajes que más emoción causaron en la audiencia, parece que los fans pronto tendrán que despedirse de ella, pues en la vida real el romance que sostuvieron el cantante y la actriz no funcionó. Se sabe el personaje de Sodi será pieza fundamental de la trama.

2. Macarena Achaga

Las modelo y actriz argentina de 29 años será quien interprete a Michelle Salas, primera hija del cantante y fruto de su relación con Stephanie Salas. En la serie el personaje de Boneta tendrá que reencontrarse con su hija, a quien negó por mucho tiempo. Por su parte, la pequeña Valery Sais de 11 años será la encargada de darle vida a la “versión niña” de Michelle.

3. Teresa Ruiz

Aún no se sabe con precisión el personaje que interpretará la actriz y productora mexicana de 32 años. Hasta el momento la información oficial dice que será una mujer llamada “Azucena“, sin más detalles. Sin embargo algunos fans ya han empezado a idear sus teorías y no falta quienes dicen que podría tratarse de Aracely Arámbula, sin embargo la actriz ha dicho en más de una ocasión que ella no aparece en la serie del cantante.

Por otro lado muchos piensan también que podría tratarse de Daisy Fuentes, a quien se le atribuyó un triángulo amoroso entre El Sol y Cristian Castro. Myrka Dellanos y Salma Hayek son otras fuertes candidatas; la primera incluso llegó a asegurar que pudieron haber llegado al altar y la segunda mantuvo una estrecha amistad con el cantante que incluso se confundió con algo más.

4. Jade Ewen

Aún no está confirmado, pero suenan fuertes rumores de que la actriz inglesa de 33 años podría dar vida a Mariah Carey, un romance clave en la vida de Luis Miguel pues se volvió uno de sus más mediáticos. Hasta el momento la aparición de la reconocida cantante no está clara en los pocos detalles que se conocen, pero los fans no bajan la guardia al respecto y opinan que Jade sería perfecta para el papel.

