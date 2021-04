Su hijo fue asesinado mientras montaba en bicicleta. 3 años después, esta latina sigue pidiendo justicia

Una familia hispana de Mid-City, en Los Ángeles, lleva tres años clamando justicia por la muerte de Steven López, un joven de 22 años que asesinaron a tiros mientras montaba en bicicleta a pocos metros de su casa.

La hermana mayor de la víctima, Liana López, fue quien acudió a ayudar a su hermano la noche del 18 de marzo de 2018, cuando recibió el disparo. El joven murió en sus brazos. Liana, que se encargó de llamar al 911, tomó el pulso a Steven y dijo el servicio de emergencia que lo estaba perdiendo, dijo ella misma a Telemundo 52.

“Cinco balazos le dieron a mi hijo“, cuenta la mamá Flavia Hernández, que añadió que el día de los hechos “estaba llorando, estaba gritando”, pero que la ambulancia no llegó a tiempo para salvarle la vida.

A Mid-City family is still grieving and seeking justice for the death of Steven Lopez, who was shot and killed three years ago while riding his bike. https://t.co/SIlwX3J7gb

