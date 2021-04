California pretende volver a abrir completamente su economía el 15 de junio

California tiene como objetivo reanudar completamente la actividad económica del estado el próximo 15 de junio, la fecha más clara para poner fin a las restricciones con las que se han encontrado residentes y empresarios durante más de un años, desde que se declaró la pandemia del coronavirus.

La reapertura completa depende de dos criterios: que haya suficientes dosis de vacunas COVID-19 para todos los californianos adultos que quieran vacunares y que las tasas de vacunación por esta enfermedad se mantengan estables y bajas.

BREAKING: CA has administered 20+ million vaccinations. We have the lowest positivity rate in the US. Stable hospitalizations.

Now, we’re looking forward.

We’re setting our eyes on fully reopening by June 15th — with commonsense measures like masking.

Mask up & get vaxed, CA.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 6, 2021