Un camionero hispano viajó desde Miami hasta Georgia para mantener relaciones con una menor

Un camionero de Miramar, al norte de Miami, ha sido arrestado y acusado de comunicarse con una menor a través de Instagram y viajar hasta Georgia para mantener relaciones sexuales con ella, según confirmaron las autoridades.

Wigberto Berríos, de 39 años, ahora enfrenta cargos de explotación sexual de niños, tentar a un niño con propósitos indecentes y abuso de menores.

Wigberto "Berto" Berrios was arrested and charged with five counts of exploitation, criminal attempt child molestation and criminal attempt of enticing a child: https://t.co/VLI4M7g9cv

— U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) April 5, 2021