Video de LAPD muestra brutal arresto a hombre negro en Hollywood. Los agentes buscaban a un blanco

Un video de la cámara corporal de la policía de Los Ángeles muestra a dos agentes arrestando a un hombre negro fuera de su casa en Hollywood. La policía había acudido a la zona para dar respuesta a un incidente de violencia doméstica en el que el sospechoso era un hombre blanco.

Un magistrado federal ordenó el viernes la publicación del video como parte de una demanda por discriminación racial y violaciones de derechos civiles que presentó el productor musical Antone Austin, conocido como Tone Stackz, según Los Angeles Times. Tanto Austin como su novia Michelle Michlewicz fueron detenidos por resistirse al arresto.

Hey fam, I have an update on a story.

Remember the Black man who was bringing in his trash can when the #LAPD kidnapped him after a white woman called 911 on her white boyfriend?

Today a judge removed the protective order on the video the LAPD didn’t want you to see. pic.twitter.com/03oKCQDb3P

— Jasmyne Cannick (@Jasmyne) April 3, 2021