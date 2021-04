Debido a aumentos de casos por Covid-19, cancelan el paso de la antorcha olímpica por Osaka

Continúan los problemas en torno a la marcha simbólica con antorcha olímpica por Japón. El tramo de relevo correspondiente a Osaka no se llevará a cabo, debido al incremento de casos por Covid-19 en esta zona, así lo informó el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

The governor of Japan's western region of Osaka has canceled the upcoming Olympic torch event amid a surge in Covid-19 cases. https://t.co/M91Nn9j92C

— CNN International (@cnni) April 7, 2021