NASA pospone histórico vuelo de helicóptero Ingenuity en Marte

El despegue del helicóptero Ingenuity Mars del cráter Jezero de Marte, que sería el primer intento de vuelo propulsado en otro planeta, ha sido reprogramado “para no antes del 14 de abril”, anunció el Laboratorio de Propulsión de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés).

Si bien el despegue estaba inicialmente previsto para este domingo 11 de abril, la agencia espacial estadounidense anunció el retraso en un comunicado.

“Según los datos del helicóptero Ingenuity Mars que llegaron el viernes por la noche, la NASA decidió reprogramar el primer vuelo experimental del helicóptero (…) para no antes del 14 de abril“, indicó el JPL, con sede en California y a cargo del un proyecto que ha sido comparado con la hazaña de los hermanos Wright, los pioneros de la aviación en la Tierra.

De acuerdo con el comunicado, hubo una falla durante una prueba de giro de alta velocidad de los rotores de la pequeña aeronave, que partió de Florida (EE.UU.) en julio de 2020 pegada al vientre del rover Perseverance.

El rover aterrizó el pasado 18 de febrero con éxito en el cráter Jezero del “Planeta Rojo” tras un descenso de riesgo a alta velocidad en siete minutos y luego de cruzar la atmósfera de Marte.

“La secuencia de comando que controlaba la prueba terminó antes debido a la expiración del temporizador de ‘vigilancia’. Esto ocurrió cuando intentaba cambiar la computadora de vuelo del modo ‘prevuelo’ al de ‘vuelo'”, detalló el JPL en su blog de la NASA.

🚁 It’s been ~120 years since the Wright Brothers proved that flight was possible on Earth. Now, we are determined to do it on the Red Planet with the #MarsHelicopter! Join us today, March 23, at 1:30pm ET/5:30pm UTC, to discuss the flight zone & more: https://t.co/7nB31DCHTk pic.twitter.com/ip3K2tBdEk

— NASA (@NASA) March 23, 2021