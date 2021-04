VIDEO: La cara de sufrimiento del “Checo” Pérez durante entrenamiento físico

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez mantiene su preparación para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, el GP de Emilia Romagna en Italia.

Pruebas físicas en el Athlete Performance Center. Les deseo tengan un mejor fin que el mío jajaj

Physical test at the APC, I hope you have a better weekend than mine 😅 💪@redbullracing #ChecoRedBu11 #chargeon pic.twitter.com/7tJ8C6kJvf

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 10, 2021