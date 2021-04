Adolescente muere en Florida al pisar un cable del tendido eléctrico que se había caído por la tormenta

Una adolescente de Florida de 17 años murió electrocutada este sábado durante la tormenta que ha azotado al centro de Florida y ha ocasionado daños a casas y negocios. Su caso se une a otros dos fallecimientos que se registraron el mismo día en Louisiana.

La víctima estaba manejando en Spring Hills, al norte de Tampa, cuando su carro chocó contra un tendido eléctrico que había caído en medio de la carretera, según la Patrulla de Caminos de Florida. Cuando la joven se detuvo, el auto se prendió fuego. La adolescente consiguió salir, pero al hacerlo pisó un cable de electricidad y se electrocutó. Aún no la han identificado.

La tormenta ha dejado fuertes lluvias, vientos, granizo y relámpagos en muchas áreas del estado. Algunas áreas registraron hasta dos pulgadas de lluvia, lo que causó inundaciones.

4/11 10:31 AM EDT: The main severe thunderstorm threat today will exist over portions of the Florida Peninsula, with scattered damaging winds and occasional large hail possible. A tornado cannot be ruled out as well. #flwx pic.twitter.com/9iQ7fH6jh4

