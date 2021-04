Mueren 3 jóvenes en trágico accidente al sur de LA. Investigan carrera de autos callejera

Un terrible accidente de autos en el vecindario de Florence-Graham, al sur de Los Ángeles, acabó este domingo por la noche con la vida de tres jóvenes. Las autoridades investigan si una carrera callejera podría estar vinculada con el trágico evento.

Aunque la Patrulla de Caminos de California (CHP) aún no ha revelado las identidades de los fallecidos, el agente Patrick Kimball dijo que los hombres tenían entre 18 y 20 años, tal y como informó Telemundo 52.

Three young men were killed in a violent crash in the Florence-Graham neighborhood of South LA Sunday night. All 18-20 years old, CHP says. https://t.co/bTTzziOCX1

— Oscar Flores (@oflores) April 12, 2021