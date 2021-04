Así luce actualmente la hacienda donde surgió el amor entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Han pasado ya siete años de que inició una de las historias de amor más hermosas del medio del espectáculo, la de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes trabajaron por primera vez juntos en la telenovela ‘Teresa’, pero fue hasta que coincidieron en ‘Lo Que la Vida me Robó’ que la llama de la pasión se encendió.

La parejita pasó mucho tiempo junta durante las filmaciones del exitoso melodrama producido por Angelli Nesma, a tal grado de que el actor argentino fue el hombro al que se acercó la actriz francesa tras la lamentable muerte de su mamá.

“Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando. Después me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije ‘creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”, declaró Angelique, en su momento, en entrevista con Aurora Valle.

Aunque su noviazgo comenzó después de ‘Lo Que la Vida me Robó’, fueron las historias que vivieron en la Hacienda Almonte las que provocaron que su relación de la ficción se trasladara a la vida real.

La Hacienda Almonte, cuyo nombre real es Hacienda Uayamón y data de finales del Siglo XVI, se ubica en el estado de Campeche, al sureste de México.

Su nombre es de origen maya y significa ‘donde desciende el espíritu’ o ‘lugar donde bajan los brujos‘. En sus inicios la hacienda se dedicaba de tiempo completo a la ganadería, pero con el pasar de los siglos incorporó más actividades, como es el caso del cultivo de maíz, de azúcar y de henequén, así como las explotación del palo de Campeche.

La hacienda sufrió, en 1997, una drástica restauración a manos del arquitecto Luis Bosoms Creixell, quien fue el encargado de darle el toque que hoy tanto la caracteriza y que fue trascendental para convertirla en un parador turístico.

Del antiguo casco se conserva la casa principal, construida en la última década del XIX y que, se dice, fue edificada sobre un montículo prehispánico.

También prevalecen los muros de la capilla, la escuela, la casa de oficios, la casa de máquinas, el cementerio, el sistema de riego, el Hospital de la Caridad y la estación de ferrocarril.

En la actualidad, además de ser un atractivo turístico, la Hacienda Uayamón también es un hotel de lujo.

Cuenta con un total de 12 habitaciones, restaurante, bar, piscina al aire libre, piscina cubierta, extensas áreas verdes, servicio de spa, sala de reuniones, entre otros espacios.

El precio por noche va de los $198 a los $294 dólares.

Sigue leyendo:

Así luce la mansión que Ellen DeGeneres vendió en California… ¡es la segunda más cara del 2021!

Te llevamos a conocer el humilde apartamento en el que Clarissa Molina vivió en el Bronx

Así es la espectacular mansión de Hidden Hills que The Weeknd le malvendió a Madonna

¡De la humildad a la fama! Así son las casas donde crecieron Alejandra Espinoza y Clarissa Molina