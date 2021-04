Canelo se retirará “en siete añitos más”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Saúl “Canelo” Álvarez mantiene su preparación para la pelea del próximo 8 de mayo versus el británico Billy Joe Saunders en el Estadio AT&T en Arlington, Texas.

En una entrevista exclusiva para TUDN, “Canelo” habló acerca de la importancia del boxeo en su vida: Me siento muy orgulloso cuando voy caminando hacia el ring. Se me enchina la piel. Pasa por mi mente ganar para seguir en esto y mantener mi nivel en el que estoy. Siempre pienso en ganar y será uno de los momentos que más voy a extrañar cuando me retire: el ir caminando hasta el cuadrilátero. Es algo muy bonito. Es una sensación inexplicable”.

En el momento en que la periodista le pregunta acerca del retiro, “Canelo” contestó: “En siete añitos más“.

Canelo dice que vencería a Floyd Mayweather

El boxeador mexicano perdió ante Floyd Mayweather Jr. en 2013, cuando tenía 23 años. Cuando la periodista le preguntó si podría vencerlo el día de hoy, Canelo respondió con determinación: “Sin duda. Soy un peleador más maduro, con más experiencia y sería una pelea totalmente diferente. Soy un peleador que le gusta aprender de las cosas. Hubiera sido cualquier otro, pierden una vez y dejan de pelear dos años, empiezan a perder más. Yo quiero ser el mejor del mundo en algún momento y esa era mentalidad. Me dolió mucho, pero Dios siempre sabe por qué hace las cosas. Me sentí muy triste, pero no deprimido“.