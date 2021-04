Los Ángeles detiene el uso de la vacuna Johnson and Johnson

Los Ángeles dejará temporalmente de administrar la vacuna Johnson &Johnson tal y como recomendaron las autoridades sanitarias federales en la mañana de este martes tras recibir informes de coágulos sanguíneos.

La pausa en la vacunación estará en vigor en todos los puntos de vacunación de la ciudad hasta nuevo aviso. Las personas que ya tienen programada una cita para este martes recibirán otra vacuna, tal y como dijo en Twitter el vicealcalde Jeff Gorell.

City of Los Angeles will pause use of Johnson & Johnson #COVID vaccine today, until further notice, at all sites throughout the City. Any previous appointments made today will be honored w/ another vaccine. Details will be available later this morning at @MayorOfLA

— 𝐉eff 𝐆orell (@JeffGorell) April 13, 2021