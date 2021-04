Todo lo que se sabe de la MET Gala 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que el año pasado la popular Met Gala fuera cancelada debido a la pandemia, el evento regresará en una gala de dos partes que tendrán lugar este año y en el 2022. Y si quieres saber todos los detalles, te contamos lo que se sabe al respecto hasta hoy.

La exposición de este año tendrá el nombre In America: A Lexicon of Fashion y abrirá sus puertas el 18 de septiembre, sin embargo la celebración tendrá lugar el 13 de septiembre. La segunda parte de la gala llamada In America: An Anthology of Fashion se inaugurará el primer lunes de mayo del 2022, ambas permanecerán hasta el 5 de septiembre del 2022, según repota el portal Page Six quien también señala que la poeta Amanda Gorman está en la mira para ser la anfitriona.

La temática de la Met Gala 2021 recordará los eventos políticos, culturales y sociales que ocurrieron (y están ocurriendo) durante la pandemia por coronavirus. La idea del Costume Institute es reconocer a la comunidad que ha apoyado al museo y hacer una reflexión sobre la historia de la moda en Estados Unidos. y su desarrollo.

La celebridad que será anfitriona este año aún no se revela, sin embargo se sabe que la lista de invitados será más reducida debido a las medidas que se han tomado por la situación sanitaria.

Por otro lado, el Costume Institute celebra sus primeros 75 años de vida, por ello es que todo está planeado para que los eventos contemplados para el 2021 y el 2022 giren entorno al tema de la moda en Estados Unidos. Se esperan más detalles próximamente en cuestión de invitados especiales, sin embargo muchos esperan a ver los rostros ya conocidos.

En el 2019 se recibieron alrededor de 600 invitados y fue la talentosa Lady Gaga una de las embajadoras de la noche, haciendo una entrada que no se había visto antes; consistió en un performance a cuatro vestuarios que sorprendió a los asistentes. Entre otros invitados estuvieron Katy Perry, Jared Leto, Jennifer Lopez, Harry Styles y Kim Kardashian.

Habrá que esperar este año para ver el ya icónico desfile de celebridades en extravagantes y exóticos looks que solo podrían ser utilizados durante este noche, la cual ya es identificada como “los Oscars de la moda”.

