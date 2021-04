Video: Así fue la horrible lesion de rodilla de Jamal Murray

La superestrella de los Denver Nuggets, Jamal Murray, se lesionó la rodilla de una manera aterradora la noche de este lunes, durante el encuentro con los Golden State Warriors.

La escena fue tan sorprendente que incluso los locutores del juego estaban teniendo problemas para ver una repetición de la jugada.

Jamal Murray was helped off the court after an apparent knee injury with 50 seconds left against the Warriors. pic.twitter.com/sz7akzOiq4

— SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2021