Conoce la casa rural que Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, puso en alquiler

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, decidió poner en alquiler la famosa casa rural que tiene a las afueras de la ciudad de Thame, en Oxfrodshire, por la que está pidiendo la cantidad £4,250 libras esterlinas, algo así como $5,841 dólares mensuales.

De acuerdo a la ficha técnica, publicada en el portal ‘Right Move’, el inmueble fue lanzado en alquiler el pasado domingo 11 de abril y desde entonces varias personas se han mostrado interesadas en habitarlo.

La casa, conocida coloquialmente como The Old Farm House y distribuida en dos pisos, está conforrmada por cuatro recámaras, dos baños, cocina, antecomedor, comedor, sala, family room, estudio, entre otras habitaciones, es decir, no cuenta con grandes lujos.

Al exterior tiene piscina, cancha de tenis, extensas áreas verdes y un increíble garden room.

Desde diversos rincones de la residencia se cuenta con espectaculares vistas del paisaje, pues no hay vecinos a varias millas a la redonda, lo que, sin lugar a dudas, es un plus para quienes decidan alquilarla.

“Una hermosa casa familiar de cuatro dormitorios catalogada como de Grado II con anexo/oficina independiente, jardines cuidados, piscina, cancha de tenis y vistas espectaculares sobre el campo abierto”, se lee en un fragmento de la descripción.

El tiempo mínimo de alquiler es de 12 meses y está permitido que los inquilinos lleven consigo a sus mascotas, lo que facilitaría considerablemente su renta.

Boris Johnson pagó por esa casa la cantidad de £640,000 libras esterlinas en el año de 2003, pero su valor actual rozaría las £1.2 millones de libras esterlinas, algo así como $1.7 millones de dólares.

" @BorisJohnson Puts Oxford-Area Country Home up for Rent"

"The British prime minister is tapping into the surging demand for leafier rural homes outside major cities"

Amazing what you learn in the foreign press….#NotTheBBCNewshttps://t.co/IHYRPcuB6y

— Brexit In Court: #FBPE 3.5% ⚖🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@BrexitInCourt) April 14, 2021