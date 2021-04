Soldado visto en un video viral acosando a un hombre negro es acusado de agresión

Un video viral que muestra a un hombre blanco enfrentándose a un hombre negro que caminaba por la acera cerca de su casa, en el condado de Richland, Carolina del Sur, resultó en un arresto y en la acusación de asalto para un soldado, informó wistv.com.

Cuando comienza el video, Jonathan Pentland, que es un soldado del ejército con base en Fort Jackson, le pregunta al joven afroamericano qué está haciendo allí, a lo que el joven responde que salió a caminar.

Y el soldado le dice: “estás en el vecindario equivocado”, antes de insultar al joven y decirle que “salga” del vecindario.

El joven responde que él vive allí. El video muestra a Pentland empujando al joven y amenazándolo con más agresiones contra él.

Advertencia: El siguiente video contiene lenguaje gráfico.

El soldado afirma que el joven está “acosando al vecindario”, lo que describe como “muy unido”.

Esa noche se llamó a la policía y los agentes del Departamento del Sheriff del condado de Richland respondieron.

La agencia dijo que esto sucedió el lunes 12 de abril en Lakemont Drive. Eso es en The Lakes at Barony Place, una subdivisión de Summit Parkway, cerca de Lake Carolina, en el noreste del condado de Richland.

El video está siendo investigado por el Sheriff del condado, los oficiales militares de Fort Jackson y el Departamento de Justicia, y ha atraído a manifestantes al vecindario.

El alguacil del condado de Richland, Leon Lott, se dirigió al público el miércoles por la noche sobre el incidente.

Sheriff Lott will meet with elected officials and reps of various organizations today to discuss the Summit incident. We are aware of the disturbing video and have taken this incident seriously. After the meeting, more information will be released publicly. — Richland County Sheriff's Dept. (@RCSD) April 14, 2021

El alguacil confirmó que Jonathan Pentland ha sido arrestado y acusado de asalto y agresión en tercer grado. Ese cargo conlleva una pena máxima de una multa de $500 dólares o 30 días en la cárcel.

El alguacil dijo que su departamento “trabajó rápidamente” para llevar este caso a una conclusión. Su investigador principal trabajó para asegurarse de que este caso tuviera una resolución rápida.

El sheriff Lott también informó que el joven era una víctima y que no enfrentará ningún cargo. Lott confirmó que la víctima no es un menor.

Autoridades de Fort Jackson también informaron que investigan el incidente.

El Comandante de Fort Jackson, Brigadier General Milford Beagle, Jr. emitió un comunicado diciendo que los líderes militares no toleraban el comportamiento que se ve en el video.

UPDATE//: The leaders at Fort Jackson in no way condone the behavior depicted in the video posted recently," said BG Milford Beagle, Jr, Commanding General of Fort Jackson.@fortjacksoncg @TradocDCG @PaulFunk2 — Fort Jackson Post CSM (@fortjacksoncsmT) April 14, 2021

"I remain deeply concerned for the members of our Army family, the young man and his family, and the tensions that activities like this amplify over time; please be patient as facts are determined," Fort Jackson Commanding General, BG Beagle.@fortjacksoncg @TradocDCG @PaulFunk2 — Fort Jackson Post CSM (@fortjacksoncsmT) April 14, 2021

“Sigo profundamente preocupado por los miembros de nuestra familia del Ejército, el joven y su familia, y por las tensiones que actividades como esta aumentan con el tiempo”, dijo Beagle.