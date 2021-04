Gobernador de Texas pide a Joe Biden designar a cárteles mexicanos como grupos “terroristas”

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, solicitó al presidente Joe Biden, que designe como “organizaciones terroristas” a los carteles mexicanos.

“Como gobernador, le insto a que emprenda acciones inmediatas para combatir los peligrosos y mortíferos carteles mexicanos de la droga”, señala por medio de una carta.

El documento que también fue dirigido a la vicepresidenta Kamala Harris señala que “estas bandas traen terror a nuestras comunidades… Contrabandean narcóticos y armas dentro de Estados Unidos para financiar sus actividades ilegales. Fuerzan a mujeres y niños en el tráfico humano y sexual, se enriquecen con la miseria y la esclavización de los inmigrantes”.

Gregg Abbott afirma que los carteles mexicanos “son organizaciones terroristas extranjeras y ya es tiempo de que el Gobierno federal las designe como tal“.

“Los cárteles estimulan la actual crisis en la frontera. Al explotar las políticas fronterizas de Estados Unidos, los cárteles han incrementado su poder y riqueza a expensas de vidas inocentes que se atraviesan en su camino”, agrega.

El asignar a los carteles mexicanos como grupos terroristas implicaría asignar recursos adicionales del gobierno federal y castigos más severos como la prisión de por vida. Asimismo las instituciones financieras podrían congelar todos los activos de individuos u organizaciones designadas como terroristas.

A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador de Texas dio a conocer esta carta donde señala que los cárteles mexicanos contrabandean narcóticos y asesinan personas inocentes.

Mexican drug cartels smuggle narcotics & weapons into the US, force women & children into sex & human trafficking, & murder innocent people.

These cartels are foreign terrorist organizations — Biden must take immediate action to designate them as such. https://t.co/nJxS4MeUGS pic.twitter.com/epZkh1V1eY

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 15, 2021