Los videos de la muerte de Adam Toledo por la policía de Chicago desatan protestas en EE.UU.

Adam Toledo, un niño latino de 13 años, murió baleado por un policía en Chicago, el pasado 29 de marzo.

La policía de Chicago dijo el jueves que las imágenes de las cámaras usadas en el cuerpo que fueron publicadas por las autoridades, muestran que pasó menos de un segundo desde que se ve a Adam Toledo, de 13 años, al parecer sosteniendo una pistola y a un oficial que dispara un solo tiro fatal que lo golpea en el pecho.

Los videos fueron publicados en Vimeo por la Oficina Civil de Responsabilidad de la Policía de Chicago, que revisa los incidentes en los que un oficial dispara una pistola emitida por su departamento y pueden verse aquí.

COPA Releases Video and Other Materials of Fatal Officer Involved Shooting of 13-Year-Old Adam Toledo https://t.co/i82sjFwkN3 pic.twitter.com/O52ujgmGiv

La ciudad publicó el jueves los videos con cámaras corporales del tiroteo fatal del mes pasado contra Adam Toledo, de 13 años, por parte de un oficial de policía de Chicago, un incidente que parece mostrar las manos de Adam en el aire cuando le dispararon.

Según el video de la cámara corporal de un oficial, se detiene en un automóvil, sale, pasa a un lado de otro hombre y corre por un callejón gritando “alto” hacia Adam, que está vestido con jeans, una sudadera y una gorra de béisbol blanca. Adam huye del oficial, luego reduce la velocidad y se detiene cerca de una valla.

Casi dos minutos después de las imágenes de la cámara del cuerpo del oficial que disparó, se puede escuchar al oficial gritar repetidamente a Toledo que “pare” y luego “que me muestre sus malditas manos”.

En el minuto 2:04 del video, se puede ver a Toledo con algo en la mano derecha mientras el oficial le grita de nuevo que “pare” antes de disparar su arma una vez.

El oficial disparó su arma menos de un segundo después de que Adam se dio la vuelta para mirarlo con las manos levantadas.

Después de intentar recibir ayuda médica, el oficial se puso de pie y se paseó. Llegaron al menos media docena de agentes más. Mientras caminaba hacia la cerca donde Adam había estado parado, el oficial iluminó lo que parece ser el arma apoyada contra la cerca.

Según un informe de respuesta de la policía, Adam estaba armado con una pistola semiautomática que “se exhibió, no se usó”. El oficial mencionó la “defensa de sí mismo” como una razón para disparar. Un informe del incidente del caso original y separado indicaba que la víctima tenía entre 18 y 25 años.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, celebró una conferencia de prensa con los líderes de la ciudad el jueves antes del lanzamiento de los videos para pedir calma, con la voz quebrada mientras hablaba.

“Son increíblemente difíciles de ver, especialmente al final”, dijo Lightfoot, quien tiene una hija de 13 años. “Nadie debería tener un video difundido ampliamente de los últimos momentos de su hijo, y mucho menos ser puesto en la terrible situación de perder a su hijo en primer lugar… En pocas palabras, le fallamos a Adam, y no podemos permitirnos fallar a un joven más en nuestra ciudad”.

“La verdad salió a la luz”, dijo Baltazar Enríquez, presidente del Consejo Comunitario de La Villita, a los periodistas el jueves por la tarde en el vecindario de Adam. “Adam tenía las manos en alto”.

Se planearon protestas en la ciudad para el jueves por la noche, y Lightfoot instó a los residentes a “proceder con profunda empatía y calma y, lo más importante, paz”. La alcaldesa pidió a los habitantes de Chicago que “se reserven el juicio” y “esperen hasta que escuchemos todos los hechos”.

Karina Ayala-Bermejo, del Instituto del Progreso Latino, un grupo sin fines de lucro con sede en el vecindario de Adam, pidió a los habitantes de Chicago que “abracen a nuestros niños” y “nuestras comunidades”.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, emitió un comunicado el jueves en el que decía: “Como padre, sé hasta el fondo que la familia de Adam Toledo está viviendo la peor pesadilla de unos padres… Los padres merecen vecindarios que críen a sus hijos. Los niños merecen estar seguros. Las comunidades merecen vivir con esperanza en su futuro “.

El gobernador agregó: “Adam Toledo, un niño de 13 años, fue asesinado a tiros. Este es un momento que exige justicia para nuestros niños y rendición de cuentas en todas nuestras instituciones públicas”.

