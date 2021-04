Racismo puro: obligan a jugador de fútbol americano a sentarse entre plátanos

Un nuevo episodio de racismo empaña el fútbol americano. Un joven afroamericano que juega en el instituto de Moline, en el noroeste de Illinois, fue obligado a sentarse entre conchas de plátano como si fuera un mono.

En el video de apenas 11 segundo se evidencia como uno de los compañeros lo amenaza diciéndole que se sentara o le partía las rodillas.

Cuando el jugador de raza negra, cuyo nombre o edad no han sido revelados, se sienta finalmente, se oye a otros en el vestuario gritar: “¡Sí!”.

Black high school football player is filmed being forced to sit in a locker filled with banana peels after teammate threatened to 'break his knees' if he didn't do it at Moline High School in northwest Illinois.pic.twitter.com/pdLQ9628oe

— Equally Divided (@DividedEqually) April 13, 2021