Video: A Mike Tyson se le fue la mano y noqueó a Cash Wheeler en show de lucha libre

La leyenda del boxeo Mike Tyson no se cansa de hacer polémicas cada una de sus apariciones. En esta ocasión irrumpió en un combate de lucha libre de la modalidad AEW.

En el show, Chris Jericho peleaba con Dax Harwood, y le conectó un salvaje gancho de derecha a Cash Wheeler que lo dejó KO.

El golpe de de tal magnitud que le dejó una marca en la cabeza a Wheeler, que deja como referencia que hubo algo más que un leve contacto.

I’ll be at #AEWDynamite tonight on @TNTdrama as @AEW’s Special Enforcer for @DaxFTR vs. Chris @IAmJericho to make sure that Inner Circle + MJF & Pinnacle don’t get involved in this match! I will knock someone out tonight if they interfere! Don’t miss @AEWonTNT Dynamite tonight! pic.twitter.com/xlVCw4mqlv

— Mike Tyson (@MikeTyson) April 14, 2021