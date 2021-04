Recuerdan video en el que aparece Alejandra Guzmán besando en la boca a su padre, Enrique Guzmán

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras las polémicas declaraciones de Frida Sofía, en las que denunció públicamente que su abuelo tocaba sus partes íntimas desde que tenía 5 años, han surgido una serie de videos con los que el público de redes sociales ha mostrado su apoyo a la hija de Alejandra Guzmán, uno de ellos fue en el que aparece Verónica Castro tratando de escapar a las manos del intérprete, además de una entrevista en la que habla del acoso a las mujeres. Poco después surgió otro clip en el que el intérprete aseguró podía tocar el cuerpo de su hija porque “está buenísima”, frase que despertó el enojo de los internautas.

Sin embargo, la lista de situaciones comprometedoras continúa, por lo que salió a la luz un video en el que se ve como la “Reina de Corazones” besa en la boca a su padre durante un concierto, desatando un nuevo escándalo dentro de la familia Guzmán.

En el clip expuesto por el programa ‘De Primera Mano’ que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante, se puede ver abrazados a padre e hija mientras reciben ovaciones del público que asistió al concierto.

Pero fue durante una pausa de su presentación, en donde ella se acerca para besar en la boca al intérprete de “La Plaga”, práctica que aunque es común en algunas familias no fue vista con buenos ojos en esta ocasión.

Por supuesto, el periodista fue uno de los primeros en expresar su incomodidad ante las imágenes, y pidió a su audiencia ser testigos del lenguaje corporal de los famosos.

“Prometo que no voy a decir, no vamos a decir, yo no voy a decir nada. Usted vea el lenguaje corporal, vean las miradas de padre a hija. Yo no voy a opinar porque cada quien saluda a sus papás y a sus hijos como deseen y más cuando son adultos, pero públicamente me parece raro. Ustedes tomen la decisión“, comentó el especialista de espectáculos.

Tras la divulgación del video, la mayoría de comentarios fueron para demostrar nuevamente su apoyo a Frida Sofía y la desaprobación total de este tipo de prácticas entre padre e hija.

“Qué asco jamás saludaría así a mi padre y todavía ponen en duda a Frida Sofía“, “Ellos dos Enrique y Alejandra son los que tienen problemas mentales“, “Asco, asco total ni en más peores pesadillas podría yo ni siquiera pensar en besar de esa manera a mi padre, jamás, nunca“, “No sé porque me da por pensar que la única cuerda en esa familia de s Frida“, escribieron algunos usuarios de YouTube.