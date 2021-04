Carmen Salinas confiesa que se disfrazó para recibir vacuna contra el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La lista de famosos que han recibido la vacuna contra el COVID-19 sigue en aumento, y recientemente Carmen Salinas compartió que acudió a su cita para recibir la segunda dosis, sin embargo, confesó que logró pasar desapercibida gracias a que utilizó un disfraz.

Hace unos días, doña Carmelita Salinas acudió puntualmente al puesto de vacunación que le correspondía en la Ciudad de México, en donde actualmente reside, para ser vacunada contra el Coronavirus, pero esta ocasión no quiso provocar alborotos con su presencia, por lo que optó por utilizar algunos accesorios que impidieron fuera reconocida por los otros ciudadanos, quienes al igual que ella, lograron recibir el medicamento.

Así lo reveló la actriz de 81 años durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, en donde confesó que ya se reincorporó a sus actividades laborales luego de recibir la vacuna.

“Ya tengo las dos vacunas, me puse un aplique (peluca) que tenía, no me maquillé nada, ni los ojos y con lentes negros grandotes. Nadie me reconoció“, narró con su peculiar estilo.

Además, respondió cuál fue el motivo por el que prefirió pasar completamente desapercibida y no como una estrella de la televisión: “Yo no iba a retratarme, yo no iba como actriz, yo iba como ser humano con miedo a que le diera el COVID, y con la esperanza de una vacuna para que nunca me fuera a dar esa cosa”, agregó.

Cuando se le preguntó si posterior a recibir la inyección tuvo algún síntoma que ameritara algún tipo de alerta, aseguró que no tuvo nada de qué preocuparse.

“Nada sentí. Me vacunaron en el izquierdo (el brazo), no sentí nada, nada más el dolorcito“, describió.

Luego de que Paty Navidad y María Conchita Alonso mantuvieran su postura en contra de la cura mundial para el COVID-19, la actriz de cine, teatro y televisión aprovechó para compartir su opinión acerca de las teorías que promueven las famosas a través de las redes sociales.

“Están loquitas, están loquitas, da risa es para hacer una película“, sentenció entre risas.