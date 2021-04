El Covid-19 ya no es argumento para aplazar partidos de fútbol

En la última semana le dio la vuelta al mundo un par de casos que cuestionan las prioridades de las federaciones ante los distintos problemas que azotan a los clubes de todas las ligas del mundo. Las Águilas Doradas de Colombia y Aucas de Ecuador, fueron obligados a participar en sus respectivos partidos con siete jugadores en cancha.

El primer caso se enmarcaba dentro de la decimoctava fecha del torneo colombiano. El equipo antioqueño fue obligado a jugar en inferioridad de condiciones, de lo contrario sería sancionado. La postal del partido marcaba claramente las diferencias entre ambos equipos; por un lado, Boyacá Chicó con todos sus jugadores en cancha y el banco de suplentes lleno; por el otro, siete jugadores en cancha, de los cuales dos eran arqueros y sin jugadores en la banca.

The match ended in a 3-0 loss in the 80th minute after an injury put them under the minimum required players. pic.twitter.com/Hq9PETnb1D

They held their opponents scoreless for 57 minutes.

On Sunday, Colombian club Aguilas Doradas fielded seven players after 16 players tested positive for COVID-19.

El club dirigido por Francesco Stifano tenía 18 casos positivos en su plantel. La institución dorada pidió en dos ocasiones que se suspendiera el partido, pero esto fue desestimado por la Liga e incluso fueron obligados a jugar para no recibir “sanciones severas”.

El argumento emitido por el presidente del Fútbol Profesional Colombiano se sostenía en los acuerdos previos a la realización del torneo. Fernando Jaramillo fue tajante al indicar que no es factible para el campeonato que se aplacen los partidos. “La regla es que un equipo se tiene que presentar, al menos con siete jugadores. No es lo ideal desde ningún punto de vista, pero es lo que acordamos en la asamblea. Se la presión qué hay en circunstancias de pandemia (…) pero un campeonato no seria viable si cada equipo busca una excusa para aplazar partidos”, sentenció.

🇨🇴 Madness in Colombia as Águilas Doradas are forced to start their game with the bare minimum of SEVEN players!

With 22 squad members out with coronavirus or injury, the depleted line-up protested with banners reading ‘life first’ and ‘fair play.’pic.twitter.com/bXYtiYNhO8

