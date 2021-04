Activistas reclaman una investigación por la muerte del niño Adam Toledo por la policía de Chicago

CHICAGO, Illinois – Líderes comunitarios y abogados hispanos de Chicago pidieron este miércoles la intervención del Departamento de Justicia para investigar la muerte de Adam Toledo, el menor de 13 años que fue abatido por un policía en el barrio mexicano La Villita el pasado 29 de marzo.

Un video filmado por la cámara corporal del agente muestra la persecución a pie del adolescente, que se detiene, parece deshacerse de un arma y al darse vuelta con las manos en alto recibe un disparo en el pecho.

“La comunidad latina no se siente protegida por la policía”, declaró este miércoles el abogado Arturo Jáuregui, del Pilsen Law Center, quien se unió a colegas de la Asociación de Abogados Hispanos de Illinois para exigir una investigación “íntegra y transparente”, que en su opinión no puede hacer el Departamento de Policía local.

“No confiamos en la policía local”, dijo, pero sí en el Departamento de Justicia federal, que podría delegar a su Departamento de Derechos Civiles para que investigue si se violaron los derechos constitucionales y civiles de Toledo, agregó.

El pedido de “un árbitro imparcial” fue dirigido al fiscal federal Merrick Garland, porque el caso de Adam Toledo, por trágico que sea, es solo síntoma de un problema sistémico que ha afectado a la comunidad latina de Chicago durante demasiado tiempo, de acuerdo a los grupos locales.

At least a thousand people are marching in #LaVillita to honor #AdamToledo and to visit the memorials made at 24th/Sawyer. The collective sadness can be felt out here.

Rest In Peace, Adam.

