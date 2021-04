Estados Unidos emite una alerta de viaje a México: pide no viajar a 5 estados por riesgo de crimen

Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México en la que pide no viajar a cinco estados del país por la criminalidad, según la información proporcionada por el Departamento de Estado.

En concreto, la alerta, que también señala la situación de la pandemia de COVID-19 en México, advierte sobre “ejercer una mayor precaución” si se viaja al país por el “crimen” y el riesgo de “secuestro”. “Algunas áreas conllevan un riesgo mayor”, ha agregado.

Así, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas son los estados señalados por la criminalidad, excepto Tamaulipas, donde también se alerta del peligro de ser secuestrado.

Además, la alerta de viaje pide “reconsiderar” los viajes a Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

De acuerdo con los señalamientos del gobierno de EE.UU., el nivel uno de alerta significa “Tome las precauciones habituales”, el número dos, es, “Realice sus actividades con la debida precaución”, la tercera corresponde a “Reconsidere su viaje”, y por último, la cuarta es “No viaje”.

As travelers face ongoing risks due COVID-19, we have updated our Travel Advisories to better reflect @CDC’s science-based Travel Health Notices. We also considered logistics like testing availability and travel restrictions for U.S. citizens. https://t.co/Eu0gas8DZg. pic.twitter.com/R7GMnk8DIN

— Travel – State Dept (@TravelGov) April 19, 2021