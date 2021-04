Huawei le abre el camino a su auto eléctrico

El gigante de tecnología chino Huawei desembarca en el mundo de la movilidad con el arribo del Arcfox Alpha S, su primogénito cero emisiones.

Para alcanzar este objetivo, ha unido fuerza junto a BAIC, una de las marcas asiáticas más reconocidas. Esto puede significar que muchos de sus componentes podrían ser similares a los utilizados en sus productos.

Al parecer podría estar destinado a un segmento premium y desde su diseño se distingue un capó curvo y un voluminoso frontal con faros estirados.

La parrilla en la zona inferior es de gran tamaño acrecentando su costado deportivo y más agresivo.

El sector trasero del Arcfox Alpha S sorprende por la caída del techo y su disposición lumínica que recae hacia la zona baja.

El sistema operativo HarmonyOS se complementa con una pantalla central de 20,3 pulgadas donde los ocupantes podrán disfrutar de una moderna experiencia a bordo.

Asimismo contaría con un nivel 3 en cuanto a conducción autónoma se refiere desarrollada por Huawei. Desde allí participarían varios radares, sensores LiDAR, cámaras y un chip para asegurar su cometido.

Para desplazarse el Arcfox Alpha S contará con baterías de una capacidad de 93,6 kWh. Estipulan bajo ciclo NEDC que su autonomía ronda los 700 kilómetros. Sería menos (alrededor de 525 kilómetros) si se toma como parámetro el ciclo WLTP.

Al parecer puede ganar 200 kilómetros con tan sólo estar enchufado 10 minutos en un cargador. La carga inalámbrica se hace presente pero demora un poco más de tiempo.

Por último, el Huawei Arcfox Alpha S se comercializará en dos variantes. La primera no varía su denominación pero la segunda recibirá la sigla HI con un perfil mucho más exclusivo.

Con varios adelantos técnicos como bandera, este vehículo del gigante chino buscará hacerse un lugar frente a compañías más tradicionalistas.

