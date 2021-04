Enrique Guzmán ha iniciado demanda contra el periodista Gustavo Adolfo Infante

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Gustavo Adolfo Infante ha revelado que el cantante Enrique Guzmán ha iniciado un proceso de demanda en su contra luego de la polémica entrevista donde se hiciera público por parte de su nieta Frida Sofía que este último habría abusado de ella cuando era una niña.

A tan solo unas horas de que se confirmara la acción legal de Guzmán en contra de su nieta por las declaraciones que hizo en una entrevista donde ha declarado que cuando tenía tan solo 5 años habría sufrido abuso y ahora el periodista anuncia que también han emprendido acciones legales en su contra por haberle realizado la entrevista.

Fue durante la transmisión del programa “De Primera Mano” donde el periodista ha anunciado que se estaría enfrentando a un proceso legal, dijo que Frida Sofía habló desde el corazón y ha sido ella misma quien decidió revelar su verdad.

“Me ha denunciado, me ha demandado y yo soy un reportero que fui a hacer una entrevista yo no le escribí un guión, yo no sé si el señor Enrique Guzmán la manoseó desde los cinco años de edad, si lo hizo es un delito. Enrique Guzmán demandó a su nieta para callarla y me está demandando a mí también. Yo creo que no puedes matar al mensajero, hay que afrontar lo que dicen que tú hiciste”, expresó.

El panel de periodista hablaron un poco acerca de cómo fue que se llevó a cabo la entrevista que estuvo llena de fuertes declaraciones por parte de la famosa hija de Alejandra Guzmán, y han revelado que ella misma puso entre sus condiciones el que no se editará la grabación.

Por su parte Infante, condena la acción legal que se ha iniciado en su contra, cabe resaltar que hasta el momento no se ha realizado ningún pronunciamiento por parte de los abogados que representan a Enrique Guzmán.