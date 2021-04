Expresidente de EE.UU. George W. Bush inaugura exhibición de retratos de inmigrantes en Texas

El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, inauguró en Texas una colección de pinturas al óleo y relatos, titulada “Out of Many One: Portraits of America’s Immigrants” (De Muchos, Uno: Retratos de los Inmigrantes de Estados Unidos), misma que refleja la importancia que Bush, quien estuvo en la Casa Blanca de 2001 a 2009, ha asignado a la inmigración en toda su carrera política.

“La inmigración es, en definitiva, una señal de una nación confiada y exitosa“, sostuvo Bush. “Dice algo acerca de nuestro país el hecho de que gente de todo el mundo esté dispuesta a dejar sus patrias y sus familias, arriesgándolo todo para venir a nuestro país”.

"The backgrounds are varied, but readers won’t have to search hard for a common theme. It’s gratitude." – President Bush on the subjects of his new book of 43 portraits accompanied by powerful stories, #OutofManyOne

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) April 21, 2021