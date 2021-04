Héctor Herrera brilló en triunfo clave del Atlético de Madrid

Héctor Herrera es el amuleto del Atlético de Madrid: tres titularidades en fila, un empate y dos triunfos consecutivos para el ‘Atleti’. Los dirigidos por Diego Simeone vencieron 2-0 al Huesca y conservaron el liderato de La Liga. Fue un triunfo clave para recuperar la dinámica positiva que había perdido el conjunto ‘colchonero’ en las últimas semanas.

Pretty good day for Mexican midfielders:

•Hector Herrera goes 76 minutes in his 3rd-straight start for Atlético Madrid in their 2-0 triumph over Huesca

•Edson Álvarez gets his second goal of the season to earn Ajax a 1-1 draw with Utrecht#ElTriEng 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/JEiiSCnYsw

