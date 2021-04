Primer caso en Texas: Hospitalizan persona vacunada con la Johnson & Johnson; sufrió efectos secundarios

TEXAS – Las autoridades la salud de Texas reportaron este jueves la primera hospitalización de una persona relacionada con la vacuna COVID-19 Johnson & Johnson en el estado.

Una mujer adulta fue hospitalizada luego de haber recibido la vacuna Johnson & Johnson.

Según las autoridades, la mujer mostró efectos secundarios similares a los que mostraron las seis personas que sufrieron trombos sanguíneos relacionados con la vacuna mencionada en distintas partes de los Estados Unidos.

El estado no dio a conocer detalles adicionales sobre la edad de la persona o en que parte de Texas radica. Cabe señalar que las autoridades también recalcaron que no están completamente seguros si los efectos secundarios fueron causados por la vacuna.

Se informó que este es apenas un caso de las 616,000 vacunas Johnson & Johnson que se han administrado en Texas, según las autoridades de la salud en Texas.

Oficiales del estado recomiendan que personas que han recibido la vacuna Johnson & Johnson durante las pasadas tres semanas que desarrollen un severo dolor de cabeza, dolor en la zona abdominal, dolor en las piernas o dificultades para respirar, se pongan en contacto inmediatamente con su doctor.

The woman has symptoms similar to the other blood clotting cases. Right now, experts don't know for sure what may have caused them.​ https://t.co/EoooPcKRAU

